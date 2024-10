Cosenza, morta neonata per un arresto cardiaco

cronaca

COSENZA Una bambina appena nata è morta a seguito di un arresto cardiaco a Bocchigliero (Cosenza). La piccola, con la mamma era tornata a casa dall’ospedale da qualche giorno e ieri sera ha mostrato segni di insufficienza respiratoria. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, i genitori si sono messi in macchina per andare verso l’ospedale e nel tragitto sono stati raggiunti dalla guardia medica che ha avviato le pratiche di rianimazione sulla piccola, contestualmente sul posto è giunta un’ambulanza e un’auto medica con a bordo il personale medico che ha proseguito le manovre salva vita. Purtroppo, per la piccola non c’è stato nulla da fare e i soccorritori ne hanno constato il decesso. Probabilmente si è trattato di un caso di “morte in culla”. Al momento non è stato aperto alcun fascicolo e alle forze di polizia non sarebbe stata presentata alcuna denuncia.

