Luigi Domma è il neo presidente del Gruppo Giovani imprenditori Ance Cosenza

COSENZA È Luigi Domma il neo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Cosenza. È stato eletto nel corso dell’assemblea che ha provveduto ad eleggere anche i Consiglieri per il prossimo quadriennio: Marco Curti, Giannino Filice, Ugo Galiano, Mariangela Guarascio, Marzia Iaquinta, Flavio Lucchetta, Roberto Mantello, Marta Signoretti.

Laureato in Economia e Finanza Aziendale, 34 anni di Cosenza, socio e responsabile amministrativo dell’azienda DG Service Srl, Luigi Domma è un imprenditore di seconda generazione ed ha fatto parte del Consiglio Direttivo dei giovani edili uscente, guidato per quattro anni da Marco Curti.

Il neo eletto presidente Luigi Domma si è detto grato per la fiducia che i colleghi hanno inteso accordargli, “una fiducia che mi impegno a onorare con impegno e senso di responsabilità. Insieme ai colleghi cercheremo di esaminare i problemi specifici interessanti per i giovani imprenditori edili e per il migliore inserimento di questi nell’attività industriale ed economica del Paese. È nostro intento concentrarci sulla formazione per una crescita personale e collettiva e proporre attività interessanti d’intesa con i vertici associativi, in collaborazione con il mondo scolastico, accademico e socio-culturale del territorio”.

I primi auguri di buon lavoro sono giunti dal presidente di Ance Cosenza Giuseppe Galiano, che ha presieduto i lavori dell’assemblea, dal presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza Giorgio Franzese e dal vicepresidente Adriano Spina presenti al momento della proclamazione.

“Consideriamo molto importante stimolare nei giovani imprenditori lo spirito associativo e la libera iniziativa di cui l’attività imprenditoriale è la manifestazione principale – ha detto il presidente Giuseppe Galiano – ed il gruppo Giovani è l’ambiente ideale per promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione dell’immagine della categoria, contribuendo alla vita dell’Associazione con l’apporto di idee e progetti. Dai giovani ci aspettiamo proprio questo – ha concluso Galiano – e proveremo a farlo insieme per la crescita di tutta la filiera delle costruzioni”.

