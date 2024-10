Paola, usura ed estorsione. Chieste condanne per 36 anni a tre imputati

la requisitoria

PAOLA Al termine della requisitoria il pubblico ministero, Anna Chiara Reale, ha invocato condanne pesante nei confronti di tre imputati dell’Alto Tirreno cosentino coinvolti in un procedimento su presunti casi di usura ed estorsione. Dinanzi al tribunale di Paola, la pm ha chiesto 16 anni di carcere per Tammaro Della Gatta, 14 anni per Vito Della Gatta e 6 anni per Salvatore Posco. Secondo l’accusa, i tre imputati avrebbero legami con la famiglia Muto ed avrebbero concesso prestiti con tassi usurari. Del collegio difensivo fanno parte – tra gli altri – gli avvocati Egidio Rogati, Giorgio Cozzolino, Fiorella Bozzarello. La sentenza è attesa entro la fine del 2024. (f.b.)