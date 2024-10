Possesso ingiustificato di munizioni, un uomo deferito a Reggio Calabria

il fatto

REGGIO CALABRIA Un uomo è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri di Rosario Valanidi (Reggio Calabria) per il possesso di 50 cartucce in più di un fucile calibro 12 rispetto a quelle denunciate dall’interessato. I carabinieri hanno anche provveduto a sequestrare le cartucce in eccesso. L’intervento dei militari, in località Ravagnese, è avvenuto nell’ambito dell’attività di controllo dell’Arma impegnata costantemente a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di armi e munizioni, contribuendo così a mantenere elevato il livello di sicurezza sul territorio, soprattutto in un periodo delicato come quello dell’attività venatoria.

