Bari-Catanzaro su Dazn in modalità gratuita

calcio

CATANZARO Su Dazn la sfida tra Bari e Catanzaro che, domani alle 20:30, aprirà la nona giornata del campionato di Serie B, sarà trasmessa anche in modalità gratuita. I tifosi non ancora abbonati a Dazn potranno seguire la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Foto Us Catanzaro

