BocsArt e Planetario abbandonati, l’amministrazione Caruso «cancella quanto di buono fatto da Occhiuto» – FOTO

LA POLEMICA

COSENZA Dopo quello primaverile al Planetario, un altro sopralluogo della minoranza a Palazzo dei Bruzi per denunciare «l’immobilismo di una amministrazione che continua a disinteressarsi a quanto fatto dalla precedente amministrazione», attacca Francesco Luberto parlando a nome della delegazione che stamattina ha visitato i BocsArt denunciandone lo stato di totale abbandono, tra rifiuti e strutture a rischio crollo come dimostrano le foto appena scattate.

Secondo Luberto si tratta di «opere da valorizzare, che in passato avevano visto al loro interno una attività vivace. Ora sono abbandonate, nonostante le promesse in commissioni e sedute consiliari». «Il patrimonio esistente – aggiunge – se non utilizzato rischia di andare in totale degrado, il caso BocsArt è uno dei tanti segnali di involuzione della nostra città».





Secondo l’esponente di Forza Italia siamo davanti a delle «strutture utili per rilanciare Cosenza in fatto di cultura ed economia, ma questa amministrazione da un lato realizza e spaccia per sue delle opere programmate dalle amministrazioni precedenti, dall’altro demolisce quanto di buono fatto in precedenza dal sindaco Mario Occhiuto: basti pensare alle decisioni sbagliate sulla viabilità o sulle piste ciclabili».

Per Giuseppe D’Ippolito (FdI) l’abbandono dei BocsArt è ancora più doloroso perché «adesso il Comune ha un bilancio a disposizione, non servono risorse enormi per puntare sui giovani artisti. Notiamo però che non c’è un’idea, il progetto culturale è presentare libri in Comune?». E ancora, tornando al degrado nei quartieri: «Non è anche questo centro storico?» si chiede D’Ippolito, sollecitando anche una risposta sul futuro del Museo collegato ai BocsArt e sulle opere catalogate e chiuse in magazzino.

«Dall’amministrazione Caruso solo miopia – continua – ma intanto per far risorgere quest’area si potrebbero calendarizzare eventi, fossero anche legati al cibo». «Su Cis e agenda urbana, da ultimo piazza Amendola, il sindaco si appropria di qualcosa che non è sua iniziativa ma di Mario Occhiuto», conclude D’Ippolito.

Infine un aggiornamento anche sullo stato del Planetario: la minoranza consiliare mostra le foto scattate dei giorni fa, con le erbacce a crevea padrone. Sei mesi fa il consigliere Antonello Costanzo, delegato al patrimonio, aveva annunciato un cronoprogramma (entro l’estate) su vigilanza, illuminazione e manutenzione. «Che fine ha fatto?», la domanda retorica di Alfredo Dodaro. (euf)

