Cetraro, Sorical avvia i lavori di messa in sicurezza dell’acquedotto Soleo-Petrosa

l’intervento

CETRARO Sorical ha avviato i lavori di messa in sicurezza dell’acquedotto Soleo-Petrosa nel territorio di Cetraro. L’infrastruttura idrica, tra le più importanti della Calabria con in dotazione complessiva di oltre 300 litri al secondo, attraverso due condotte in parallelo alimenta di serbatoi dei Comuni del Tirreno Cosentino da Belvedere fino a Fuscaldo. I lavori si sono resi necessari a causa dello smottamento di un costone dove la ex Casmez negli anni 80 aveva posato le condotte. Vista la difficoltà di accesso al sito con i mezzi pesanti, è stato necessario utilizzare un elicottero per portare i materiali sul sito che saranno utilizzati da una squadra specializzata di rocciatori che metterà in sicurezza le condotte. Questo è un primo intervento per dare continuità dal servizio idrico, successivamente le condotte l’acquedotto saranno spostate più a monte.

