Domanda Unica 2024, Gallo: Arcea liquida gli anticipi

CATANZARO “Promesse mantenute. Arcea è il primo organismo pagatore calabrese, dopo Agea, a liquidare gli anticipi della Domanda unica 2024. Nello specifico, è in liquidazione l’elenco numero 1 che interessa 15.719 aziende per un importo totale di euro 11.404.528,61”. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, che esprime “grande soddisfazione per la celerità con cui si è riusciti a dare risposte agli agricoltori”.

