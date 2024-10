Fusione Cosenza, Rende e Castrolibero: Azione conferma la posizione favorevole

l’intervento

COSENZA «La Direzione provinciale del partito Azione ha ribadito la propria posizione favorevole alla creazione di una città unica che unisca Cosenza, Rende e Castrolibero, confermando quanto già riportato nei giorni scorsi. Il partito è unanime nel sostenere la fusione, ritenendola un passo fondamentale per migliorare la gestione amministrativa, ottimizzare le risorse sul territorio e garantire una maggiore rappresentatività dei cittadini». Lo rende noto il segretario provinciale di Azione Cosenza, Giovanni Lefosse, che ha poi parlato della situazione politica attuale di Cosenza. «A breve – ha spiegato Lefosse – si terrà un congresso cittadino, che rappresenterà la sede ideale per discutere approfonditamente il tema della città unica. La direzione provinciale sostiene pienamente questa linea, sottolineando l’importanza di un coinvolgimento politico più ampio e partecipativo. In particolare, si ritiene fondamentale valorizzare il ruolo dei consigli comunali di Cosenza, Rende e Castrolibero, quali organi di rappresentanza dei cittadini, garantendo loro una centralità nel processo decisionale. Il segretario provinciale si farà personalmente carico di garantire che gli iscritti di Cosenza, Rende e Castrolibero possano partecipare attivamente a un dibattito specifico sulla città unica. Il partito Azione intende essere una forza politica aperta al confronto e disponibile al dialogo. Nonostante la scelta di non far parte della maggioranza dell’amministrazione Caruso, il partito – ha proseguito Lefsse – rinnova la propria disponibilità al sindaco per un confronto costruttivo, soprattutto sul tema della città unica, che consideriamo una priorità per il futuro del nostro territorio. La consigliera comunale Caterina Savastano, eletta nella lista “Franz Caruso sindaco”, continuerà a votare secondo coscienza i singoli provvedimenti caso per caso. Azione vuole radicarsi nella nuova realtà della città unica, promuovendo la partecipazione dei cittadini e lavorando a un progetto che risponda alle esigenze di tutto il territorio. Siamo convinti che solo attraverso il confronto e il coinvolgimento della comunità, insieme alla valorizzazione dei consigli comunali, sia possibile costruire un futuro prospero per la città unica di Cosenza, Rende e Castrolibero».

