“Occhio ai Bimbi”, a Catanzaro visite oculistiche pediatriche gratuite

CATANZARO Il Lions Club Catanzaro Host ha realizzato con grande successo il Service “Visite Oculistiche Pediatriche Gratuite” nell’ambito del progetto distrettuale “Occhio ai Bimbi”. L’iniziativa, patrocinata dalla dottoressa Simona Carbone, Commissario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco”, si è svolta nel Reparto di Oculistica del P.O. “Pugliese” di Catanzaro, diretto dal Prof. Vincenzo Scorcia, ed ha consentito di effettuare screening visivi gratuiti per 50 bambini grazie alla professionalità della dottoressa Angela Turtoro e alla collaborazione degli ortottisti Antonella Mangone, Maria Giovanna Pane e Giuseppe Romeo. L’evento ha riscosso un grande apprezzamento da parte delle famiglie, con un numero elevato di prenotazioni che ha portato alla chiusura immediata del servizio stesso a causa dell’enorme richiesta. Questo risultato sottolinea l’importanza di iniziative che mirano a garantire la salute visiva dei più piccoli. Il presidente del Lions Club Catanzaro Host, Pietro Maglio, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’iniziativa e ha ringraziato sentitamente la dottoressa Angela Turtoro per il suo impegno e la sua professionalità, fondamentali per il successo del Service. Il progetto “Occhio ai Bimbi” fa parte della campagna nazionale “Sight for Kids”, che si propone di sensibilizzare sulla prevenzione dell’ambliopia, nota come occhio pigro. Gli screening sono raccomandati entro il terzo anno di vita, un periodo cruciale per lo sviluppo visivo. Si stima che un bambino su 30 possa essere colpito da questa condizione, prevenibile attraverso controlli tempestivi. Dal 2017, i Lions hanno effettuato oltre 80.000 screening in tutto il territorio nazionale, distribuendo oltre 713.000 opuscoli informativi nelle scuole. Il Lions Club Catanzaro Host è impegnato a continuare a contribuire al benessere dei più piccoli e a sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione. Presto, dunque, nuove campagne di prevenzione in ambito pediatrico saranno promosse in collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile, diretto dal dr. Giuseppe Raiola dell’AOU “Renato Dulbecco”.

