Esordio amaro per la Pirossigeno Cosenza in campionato, il Napoli vince 6-0

futsal serie a

NAPOLI Il passivo (6-0 il risultato finale) penalizza oltremodo una Pirossigeno Cosenza, ampiamente in partita con il Napoli vice campione d’Italia almeno fino al momento del 2-0, nella gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie A ’24/’25. Rimasti anche in inferiorità numerica per qualche minuto per effetto dell’espulsione diretta di Felipinho, da poco entrato in qualità di powerplay, i lupi sono costretti a subire le altre reti dei padroni di casa, tra i quali spicca l’argentino Borruto, recentemente in campo con la sua Nazionale della finale dei Mondiali e oggi autore di una doppietta di pregevole fattura. Si volta subito pagina. I rossoblù ora guardano alla sfida di sabato prossimo con l’As Roma che segnerà il debutto tra le mura amiche.

La cronaca

Partono bene i lupi con il calcio piazzato di Titon che sorvola di poco la traversa e il filtrante di Cabeça che manda Felipinho a sfidare Bellobuono, attento a sventare la minaccia con un’uscita di piede. Al 5′ provvidenziale Chilelli, che appostato sulla linea di porta respinge col corpo la punizione di Borruto. Ancora il 9 rossoblù protagonista un minuto più tardi, questa volta sul fronte opposto. La sua conclusione sull’assist di Restaino termina alta. Super Del Ferraro al 7′ che allunga il piedone e respinge il sinistro insidioso di Duarte. E’ l’anticamera del gol dei padroni di casa, siglato da Perugino con una scivolata sul destro dell’ex Pelezinho che si trasforma in un assist vincente. Reazione immediata dei lupi affidata al tiro pericolosissimo di Adornato, Bellobuono vola e devia in corner. Ci prova anche Felipinho al 13′, palla fuori di un niente. Subito dopo è il turno di Guga impensierire l’estremo difensore partenopeo. Ancora Cosenza in pressione ma ancora Bellobuono miracoloso, stavolta su Cabeça. Uno dei direttori di gara fischia un sesto fallo apparso molto molto dubbio contro gli ospiti e il Napoli usufruisce così del tiro libero al minuto 16. Parte Duarte, Del Ferraro dice di no. Si va al riposo con i campani avanti di una rete.

Il secondo tempo si apre con la girata di Cabeça disinnescata da Bellobuono. Al 4′ ci vuole il miglior Del Ferraro per evitare a Vander Salas di fare 2-0. Sul capovolgimento di fronte è capitan Marchio ad andare vicinissimo al gol del pari. Al minuto 9 Cabeça e Titon danno vita ad una splendida triangolazione che però si trasforma in un nulla di fatto. Su un’azione da calcio d’angolo arriva subito dopo il raddoppio del Napoli ad opera di Salas. Al 10′ un capolavoro di Borruto manda i padroni di casa sul 3-0. Cala l’intensità dei lupi e il Napoli fa prima poker con Caruso al 12′, poi, con la Pirossigeno in inferiorità numerica per l’espulsione di Felipinho, trova anche la quinta rete, ancora con Borruto. Nel finale la Pirossigeno Cosenza si sbilancia in avanti alla disperata ricerca di un gol che possa riaprire le speranze ma subisce il 6-0 di Caruso a porta sguarnita.

Il tabellino

NAPOLI FUTSAL-PIROSSIGENO COSENZA 6-0 (pt 1-0)

NAPOLI: Bellobuono, Pelezinho, Perugino, Borruto, Caruso. Chianese, De Gennaro, Gabriel, Napoletano, V. Salas, Duarte, Uva. All. Colini

COSENZA: Del Ferraro, Marchio, Felipinho, Cabeça, Titon. Lo Conte, Adornato, Chilelli, Bavaresco, Guga, Paciola, Restaino. All. Tuoto

ARBITRI: Giovanni Zannola di Ostia Lido, Angelo Bottini di Roma 1. CRONO: Rosario Angelo Faiella di Castellammare di Stabia

MARCATORI: 08’26” pt Perugino (N), 08’39” st V. Salas (N), 10’11” st e 13’09” st Borruto (N), 12’25” e 18’35” st Caruso (N)

NOTE: Gara disputata a porte chiuse al PalaJacazzi di Aversa (CE). Al 15’51” pt Duarte (N) si è fatto parare un tiro libero da Del Ferraro (C). Ammoniti: 06’50” pt Restaino (C), 19’14” pt Pelezinho (N), 05’23” st Marchio (C), 09’17” Duarte (N). Espulso: al 12’41” st Felipinho (C).

