Pirossigeno Cosenza, ci siamo: al via stasera a Napoli il campionato di serie A

futsal

COSENZA Ci siamo, parte ufficialmente stasera il campionato Futsal di serie A. La Pirossigeno Cosenza alle 20.30 sarà impegnata al PalaJacazzi di Aversa per affrontare il Napoli Futsal, vicecampione d’Italia. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico rossoblù Leo Tuoto. «Io ormai mi sento parte della famiglia Pirossigeno – ha detto l’allenatore – è come se fossimo cresciuti insieme. Di anno in anno crescono le responsabilità, la scorsa stagione abbiamo affrontato la serie A con una certa serenità perché eravamo convinti di poter fare bene e salvarci, ma al tempo stesso avevamo tutte le scuse di questo mondo per poter sbagliare. Dovevamo crescere, era la nostra prima esperienza nella massima serie. Oggi tutto è cambiato, siamo una società forte e determinata che vuole fare bene e lo dico a chiare lettere: il club mi ha regalato un gruppo davvero eccezionale, dentro e fuori il campo. Contro il Napoli mi aspetto una grande partita, i ragazzi hanno voglia e sono concentrati. Hanno lavorato benissimo, sono orgoglioso di loro. Credo che questa sia una delle squadre più forti che io abbia allenato, sono sicuro che daremo fastidio ai vice campioni d’Italia». (redazione@corrierecal.it)

