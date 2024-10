Dall’antica Kaulon a Locri Epizefiri, “Aromi d’Italia” fa tappa in Calabria – VIDEO

viaggio italiano

LOCRI A Monasterace, nel parco dell’antica Kaulonia, negli ultimi anni le straordinarie risorse archeologiche stanno vivendo una stagione esaltante, con il rifacimento del Museo, con la sistemazione e fruibilità dei percorsi, con più progetti di restauro che presto porteranno alla musealizzazione di tanti altri reperti. Stessa prospettiva a Locri, al Museo rinnovato si associa in queste settimane una campagna di scavi la cui conclusione è prevista a fine ottobre.

Questi due luoghi iconici, con in più il percorso paesaggistico che li collega, sono stati lo scenario di una delle tappe di «Aromi d’Italia», il progetto promosso dal Ministero del Turismo, affidato a “Toscana Promozione Turistica” e condiviso dall’assessorato al Turismo della Regione Calabria: 17 le degustazioni tappe su un bus-ristorante di ultima generazione, l’idea infatti è quella di elaborare un kit aromatico, coinvolgendo giornalisti, blogger ed influencer, che racconti l’identità e la cultura gastronomica delle regioni italiane. Per la Calabria l’aroma scelto è quello della ndujia abbinato, ovviamente, all’intensità ed esclusività del Bergamotto.