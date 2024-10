Elezioni a Lamezia, il centrosinistra (unito) si prepara a sfidare Mascaro

il tavolo dei partiti

Si è ufficialmente costituito il tavolo dei partiti e delle forze del centro-sinistra per le elezioni amministrative della Città di Lamezia Terme. In un primo incontro convocato dal segretario provinciale del PD Domenico Giampà, (presente insieme agli altri componenti del coordinamento PD Lamezia), hanno dato adesione, tra gli altri, il Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Italia Viva, Partito Socialista, Lamezia Bene Comune e Nuova Era. In premessa, le forze politiche presenti hanno espresso e condiviso «un giudizio negativo sull’attuale Amministrazione Mascaro e hanno ravvisato la necessità di costituire un tavolo permanente aperto a tutte le forze che non si rivedono nell’attuale amministrazione della Città di Lamezia Terme». Lo scopo del tavolo è costruire un nuovo modello di città, partendo da una piattaforma programmatica e da un manifesto dei valori. «Tra i prossimi appuntamenti che si è dato il tavolo, vi è quello dell’incontro con tutte le associazioni e i movimenti civici disponibili ad offrire il loro contributo per la costruzione dell’alternativa a Mascaro».

