Maltempo, in Calabria piogge abbondanti ma nessuna criticità

la situazione

LAMEZIA TERME In Calabria, nelle ultime dodici ore, non si segnalano situazioni di particolare rilevanza causate dalle avverse condizioni meteo alla luce dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile sull’intero territorio regionale fino alla mezzanotte di oggi. A renderlo noto, i vigili del fuoco che comunicano di essere impegnati in attività ordinaria. Precipitazioni abbondanti si sono verificate, tuttavia, sulle aree ioniche catanzaresi e sul Crotonese interno. Particolarmente colpita Catanzaro e la Sila Piccola, in cui molte località hanno superato i 60 mm, con picchi superiori ai 100 mm a Pentone e sulla zona stadio di Catanzaro.

Le previsioni

«Condizioni di forte maltempo a causa della formazione di un ciclone mediterraneo alimentato sia dalle acque ancora miti del mare sia da correnti instabili in discesa dal Nord Atlantico. Questa tempesta provocherà tante piogge su quasi tutta l’Italia oggi, anche a carattere di nubifragio su Emilia Romagna, Campania, Calabria e Sicilia. Massima attenzione in particolare sull’Emilia Romagna per i fiumi, già in piena dopo le piogge degli ultimi giorni». Lo afferma all’Adnkronos il meteorologo Mattia Gussoni de ‘iLMeteo.it’. «Allerta rossa Emilia Romagna e Calabria, mentre Sicilia allerta arancione, ad ora, dove entro domani potrebbero cadere fino a 400 mm di pioggia, si tratta dell’equivalente di pioggia che solitamente cade in 5 o 6 mesi, in grado di provocare allagamenti e alluvioni lampo. – aggiunge Gussoni – Da domani migliora al Centro Nord grazie all’avanzata dell’alta pressione delle Azzorre, tempo più soleggiato anche in avvio della prossima settimana su questi settori. Ancora maltempo invece al Sud e Sicilia».

