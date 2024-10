Mazzuca: «Elezione di Caruso è risposta al dissesto»

LA DICHIARAZIONE

COSENZA «Le recenti notizie sulle condotte degli amministratori e dei revisori dei conti del Comune di Cosenza durante l’amministrazione di centrodestra hanno generato apprensione tra i cittadini. Secondo le accuse, tali condotte avrebbero contribuito ad aggravare la già difficile situazione economico-finanziaria del Comune, rendendo ancor più complesso il percorso di risanamento». Lo scrive in una nota diffusa alla stampa Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale di Cosenza. «Nonostante il Comune si fosse impegnato a rispettare gli obiettivi del piano di riequilibrio, l’amministrazione precedente – prosegue la nota – non è riuscita a ridurre le spese correnti come previsto, con incrementi registrati in esercizi come quelli del 2015 e del 2018. Questo mancato controllo ha contribuito a far scivolare la città verso il dissesto finanziario, una realtà che oggi pesa gravemente sui cittadini e sull’attuale amministrazione. Esprimiamo la nostra gratitudine alla Procura della Corte dei Conti per il lavoro svolto finora, e siamo certi che la giustizia contabile seguirà il suo corso con serietà e rigore, accertando le eventuali responsabilità legate alla gestione non brillante delle passate amministrazioni. Rimaniamo fiduciosi che questo processo porterà chiarezza e consentirà alla città di guardare avanti con maggiore serenità. Non siamo per i giudizi sommari: sarà necessario del tempo per accertare con precisione le responsabilità giuridiche. Tuttavia, il giudizio politico su questa vicenda è già stato emesso dall’insindacabile volontà popolare nelle elezioni amministrative del 2021. I cittadini, infatti, hanno espresso chiaramente la loro volontà nelle urne, sancendo un cambiamento netto rispetto al passato. L’elezioni di Caruso è stata la risposta al dissesto e in questi anni di buon governo con Franz Caruso, abbiamo intrapreso il cammino del risanamento e del cambiamento, ottenendo già risultati tangibili. A nome di tutto il Partito Democratico, dal Segretario provinciale Pecoraro al livello nazionale e regionale, oltre che dai nostri rappresentanti istituzionali in Consiglio regionale e Parlamento, rinnoviamo ancora un volta il sostegno della comunità democratica a questa amministrazione. Se oggi il percorso verso la città unica Cosenza-Rende-Castrolibero appare sempre più realistico e vicino, è anche merito di questo lavoro. Adesso è il momento di andare avanti tutti insieme, uniti, per preparare i prossimi anni alla fusione, che rappresenterà una grande sfida per tutto il centrosinistra e per la città. Come Partito, abbiamo la responsabile di unire comitati, circoli, organismi e militanti e cittadini, verso una battaglia comune e lo faremo con grande forza e determinazione».

