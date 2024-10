La cura Cozza a Locri funziona. Torna al successo la Reggina, pari per Vibonese e Sambiase

Serie D

REGGIO CALABRIA La cura Cozza a Locri funziona. Dopo aver espugnato il D’Ippolito sette giorni fa battendo il Sambiase, la squadra reggina supera in casa il fortissimo Siracusa per due a zero. I gol tutti nel primo tempo: sblocca il punteggio Reis al 18′, Romano al 29′ firma il doppio vantaggio. Nella ripresa il Locri controlla il match e porta a casa tre punti che lo proiettato nelle zone alte della classifica, a sole tre lunghezze proprio dalla compagine siciliana, seconda. Torna al successo anche la Reggina di Pergolizzi in casa contro il Licata. Agli amaranto basta una rete siglata da Dall’Oglio al 19′ del primo tempo per tornare a sorridere. Ora la vetta della classifica è distante quattro punti, considerato il concomitante pareggio della capolista Scafatese in casa contro il Sambiase, bravo a difendersi con ordine di fronte ai più quotato avversario. Dopo quattro successi consecutivi frena la Vibonese in trasferta contro l’Igea Virtus. La gara termine a reti bianche. I rossoblù restano terzi in graduatoria a quota 14, alle loro spalle proprio la Reggina a 13 punti e il Locri a 12. (redazione@corrierecal.it)