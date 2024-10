Frane e interruzioni stradali a Reggio Calabria, chiusa arteria che collega 2 frazioni

maltempo in calabria

REGGIO CALABRIA A causa dei violenti temporali abbattutisi nella zona San Sperato a Reggio Calabria, la strada comunale che dalla frazione porta all’abitato di Cataforio è al momento interessata da fenomeni franosi, smottamenti e versamento sul manto stradale di materiale argilloso. A rischio la viabilità soprattutto per gli autobus di linea, gli scuolabus e i camion che giornalmente percorrono quella arteria. A causa dei disagi, il tratto è stato parzialmente chiuso perché allo stato attuale la pioggia continua a cadere copiosamente. Per ora non sono segnalati incidenti stradali. Criticità anche Locri e Bianco.

