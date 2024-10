Maltempo nel Lametino, Oliva (Calabria Verde): «Stiamo assicurando tutto il nostro supporto»

l’emergenza

LAMEZIA TERME «Anche per questo tipo di emergenza, stiamo assicurando tutto il nostro supporto. Da stamattina presto stanno operando sul territorio uomini e mezzi, tra l’altro si tratta delle unità che sono adibite sia per l’attività indigente, ma anche per supporto alla protezione civile. Sono circa 15 uomini, oltre a mezzi meccanici che stanno cercando di rendere praticabili le strade e quindi i punti di accesso alle abitazioni, quindi per la migliore praticabilità». È quanto riferisce – sentito dal Corriere della Calabria – Giuseppe Oliva, direttore generale dell’azienda “Calabria Verde”, che spiega: «Ci sono alcuni comuni del Lametino che sono in una condizione di particolare difficoltà, Maida e San Pietro a Maida in particolar modo».

LEGGI ANCHE: Si apre una voragine sulla Ss 280 dei Due Mari, auto inghiottita dall’asfalto – VIDEO E FOTO

La prevenzione e i rischi

Secondo Oliva però ciascuna amministrazione comunale «è responsabile di curare il proprio territorio, il reticolo idrografico e di risolvere tante criticità che si riscontrano lungo i corsi d’acqua, spesso dovuti ad accumuli di varia natura, attraversamenti, presenza di vegetazione, proprio per cercare di risolvere queste inquisitati nel corso di questi mesi e anni stiamo dando tanto supporto all’amministrazione comunale perché sono competenti in materia a risolvere questi fatti». «Sul territorio lametino si sta operando sulle strade principali» – ha chiarito ancora Oliva, «stiamo cercando di allontanare tanta vegetazione, ma soprattutto la presenza di rifiuti, quant’altro che spesso ostacolano il libero flusso delle acque». «Le condizioni climatiche che si presentano avverse e concentrate in poche ore fanno aumentare le precipitazioni, spesso poi le infrastrutture che ci sono non sono sufficientemente pronte e capaci di far defluire queste portate eccezionali che si verificano».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato