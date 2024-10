Non chiude le scuole, minacce di morte alla sindaca di Siderno. «Ti veniamo a prendere»

il caso

SIDERNO Minacce sui social al sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni. Dopo il primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, anche Fragomeni è finita nel mirino degli hater per non aver chiuso le scuole nei giorni di allerta meteo. «Mi hanno augurato di ‘prendere fuoco con la mia scrivania’, di ‘schiattare’, di ‘essere colpita da un fulmine’, e poi ancora ‘cornuta’, ‘ti veniamo a prendere a casa’ e via dicendo – ha reso noto l’amministratrice del Comune reggino dalla pagina istituzionale -. Senza contare i disagi causati dalla falsa ordinanza diffusa on line. Condotte esecrabili perpetrate quasi esclusivamente da giovanissimi utenti, evidentemente non ancora maturi come cittadini. Questo solo per aver fatto il nostro lavoro: mettere in sicurezza strade e cittadini e consentire loro di proseguire la loro vita normalmente». «Si può non essere d’accordo, ma non si può arrivare ad augurare la morte e minacciare qualcuno che sta facendo semplicemente il proprio lavoro. Noi andiamo avanti senza fermarci: Siderno ha retto l’urto, Siderno ha tecnici e operatori di prim’ordine che lavorano sulla prevenzione, ma soprattutto Siderno non si lascia intimorire dalla violenza di nessuno, sia essa verbale o fisica!», conclude il post del sindaco.