San Pietro a Maida completamento isolato. Cittadini spalano fango in attesa dei soccorsi – FOTO

DANNI MALTEMPO

CATANZARO «San Pietro a Maida è inaccessibile, le strade non sono agibili ed è molto pericoloso. Non spostatevi da casa per nessun motivo. Prego chi ha mezzi per liberare le strade di mettersi in contatto con noi per dare una mano. Arriveremo da tutti appena possibile, ma non uscite da casa se non siete in pericolo». È il messaggio diffuso su Facebook dal sindaco Domenico Giampà. Il primo cittadino ha chiuso le scuole e dalla scorsa notte è operativo con i volontari per aiutare i cittadini in difficoltà. Sull’intero territorio comunale si registrano danni a causa delle incessanti piogge, smottamenti e frane. Al momento, secondo quanto si apprende, non ci sono feriti. Crollata anche un’abitazione, fortunatamente, disabitata. Esondato il torrente Nocelle. In attesa dei soccorsi molti cittadini stanno spalando il fango e cercando di liberare le strade con mezzi agricoli.









