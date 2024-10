«Governo e Regione abbandonino i progetti di inutili infrastrutture»

l’intervento

LAMEZIA TERME «I violenti e repentini cambiamenti climatici stanno letteralmente mettendo in ginocchio tante regioni italiane, devastate da alluvioni, smottamenti, straripamenti di fiumi e torrenti. Anche la Calabria negli ultimi giorni è stata interessata da importanti eventi atmosferici che hanno provocato danni al territorio e alle sue infrastrutture stradali. Emblematico quanto accaduto sulla Ss 208 nei pressi di Lamezia Terme. Appare chiaro che in una terra già fortemente interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione del suolo, occorra la massima attenzione da parte del governo regionale alla manutenzione e alla cura dell’ambiente, così come alla sicurezza di tutte le arterie di comunicazione. Sul punto, inutile dire, che la governance Occhiuto è deficitaria, assente tanto nella programmazione di strategie di prevenzione, quanto incapace di far fronte alle tante emergenze quotidiane. E’ necessaria la predisposizione di risorse e misure idonee ad evitare, o quanto meno ridurre, il pericolo di incendi nei periodi più caldi, e di allagamenti, esondazioni e smottamenti nei periodi di maggiori precipitazioni. Occorre mettere a punto un piano di sicurezza territoriale e ambientale che renda sicuro il territorio e le sue infrastrutture, attraverso investimenti economici concreti ed immediati. Il governo regionale e quello nazionale abbandonino, dunque, pseudo-futuribili progetti di inutili infrastrutture e recuperino – destinandole al loro naturale e legittimo utilizzo – le risorse per la manutenzione della rete viaria e il contenimento del rischio meteo-idrogeologico e idraulico». Lo afferma Francesca Dorato, responsabile ambiente Pd Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato