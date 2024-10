Il flop dell’ex Catanzaro Vivarini a Frosinone: esonerato dopo nove giornate di campionato

calcio serie b

Il Frosinone ha esonerato Vincenzo Vivarini dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. «La società – riporta una nota del club – desidera ringraziare il mister per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il futuro professionale». L’esonero dell’ex tecnico del Catanzaro arriva dopo nove giornate di campionato a dir poco negative, in cui il Frosinone ha raccolto soltanto sei punti in classifica (ultimo insieme al Cosenza penalizzato di 4 punti), frutto di un solo successo, tre pareggi e cinque sconfitte. Vivarini arrivò la scorsa estate sulla panchina dei ciociari dopo un duro e lungo tira e molla con il Catanzaro del patron Floriano Noto con cui aveva ancora un anno di contratto. Oggi, dopo due stagioni esaltanti in Calabria, arriva questo esonero amaro per uno dei tecnici più quotati, almeno fino alla scorsa estate, dell’intera cadetteria. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato