Podismo Universitario, grande successo dell’Unical al campionato nazionale a Catania

l’evento

RENDE Un nuovo importante traguardo per il Circolo Ricreativo dell’Università della Calabria, che ha conquistato la vittoria nel XXXV Campionato Nazionale Universitario di Podismo ANCIU. La competizione, tenutasi a Catania, e riservata ai dipendenti universitari, ha visto la squadra dell’Unical primeggiare su avversarie di grande prestigio come le rappresentative delle università di Bologna e Firenze.

Questa vittoria rappresenta il quarto successo del CRUC nelle ultime sette edizioni, una conferma della costante crescita e della sempre maggiore rilevanza del movimento podistico dell’Unical. Inoltre, l’edizione di quest’anno ha segnato un record di partecipazione per il CRUC, con ben 47 atleti, molti dei quali alla loro prima esperienza in questa competizione. Questo impegno collettivo ha consentito al circolo di ottenere anche il prestigioso riconoscimento della squadra con il maggior numero di partecipanti.

Tra le prestazioni individuali di maggior rilievo spiccano quelle di Giuseppe Davide Chiappetta, quarto assoluto nella gara maschile e primo di categoria, e di Noemi Baldino quinta assoluta nella gara femminile e prima di categoria. Ma la squadra dell’Unical ha messo in pista tanta qualità: ben 3 piazzamenti nei primi 10 posti della gara maschile, con Massimo Conforti quinto e primo di categoria, e Edoardo Sanchez settimo e primo di categoria, e ben 6 nei primi 20, con Antonio Curcio, diciottesimo, Emanuele Sgambitterra, diciannovesimo, e Arturo Leccadito, ventesimo.

Ma non sono gli unici risultati di rilievo. Sono state ben diciassette le medaglie di categoria per il CRUC: oltre ai già citati 4 primi posti, 2 sono stati i secondi posti, Emanuele Sgambitterra e Alessandro Soranzo, 7 i terzi posti, Annamaria Baudille, Anna Cipparrone, Graziana Filippelli, Giulia Martino, Andrea Attanasio, Fabio Lepreti e Giuseppe Rossi, 3 i quarti posti, Marilena De Simone, Vanessa Curcio e Arturo Leccadito, e 2 i quinti posti, Romina Conte e Manuel Borroto.

«Sono davvero lieto – ha commentato il rettore Nicola Leone – di questo nuovo successo dell’Unical ai Campionati Nazionali Universitari ANCIU. Voglio esprimere un caloroso ringraziamento e i miei sentiti complimenti a tutta la squadra. Il primato sul più alto numero di partecipanti alla competizione è forse ancor più importante del risultato agonistico, conferma lo spirito di gruppo ed il forte senso di appartenenza che anima la nostra comunità accademica».

I componenti della squadra di podismo campione d’Italia a Catania

Noemi Baldino, Anna Maria Baudille, Cecilia Brunetti, Marianna Ceravolo, Anna Cipparrone, Romina Conte, Vanessa Curcio, Marilena De Simone, Rita Dodaro, Alessandra Falduto, Graziana Filippelli, Rosanna Gervasi, Elena Iakimova, Romana Marino, Giulia Martino, Valentina Mascali, Ilia Negri, Maria Rosaria Saffioti, Giuseppe Alì, Andrea Attanasio, Tommaso Barbalace, Piero Bevilacqua, Manuel Borroto, Giuseppe Chiappetta, Massimo Conforti, Antonio Curcio, Gianluigi Folino, Gianluigi Greco, Mario Imbrogno, Arturo Leccadito, Fabio Lepreti, Giuseppe Manco, Salvatore Minisci, Luigi Montono, Pietropaolo Morrone, Gianfranco Nardi, Dante Nisticò, Giuseppe Nisticò, Pasquale Pedace, Giuseppe Rossi, Edoardo Sanchez, Vittorio Scerbo, Emanuele Sgambitterra, Alessandro Sole, Alessandro Soranzo e Pasquale Vizza.

