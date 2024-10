Addio al sindaco di Jacurso, De Nisi: «Serio e fedele al territorio e ai cittadini»

il cordoglio

«Con la sua morte se ne va un uomo d’altri tempi». Francesco De Nisi, consigliere regionale e segretario di “azione” in Calabria si stringe con il sentimento del vivo cordoglio alla famiglia e alla comunità di Jacurso per la scomparsa del sindaco Ferdinando Serratore. Del quale De Nisi parla come di «un sindaco serio e fedele al suo territorio e a i suoi concittadini. Pur nelle diversità di vedute politiche, era stimato da tutti. Perché a tutti ha dato in egual misura, senza particolarità o visioni partigiane». De Nisi conclude dicendosi certo «che Ferdinando Serratore continuerà a camminare con le idee che hanno caratterizzato il suo percorso».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato