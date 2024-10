Arrical, Luciano Vigna nominato commissario straordinario in attesa del dg

DALLA CITTADELLA

CATANZARO Luciano Vigna, capo gabinetto del presidente della Regione Roberto Occhiuto, è il nuovo commissario dell’Arrical, l’Autorità Rifiuti e Risorse idriche della Regione. A nominarlo con un decreto ufficializzato oggi lo stesso Occhiuto. La nomina di Luciano Vigna arriva all’indomani dell’insediamento del Consiglio direttivo dell’Arrical, che nei giorni scorsi ha approvato lo Statuto dell’Authority ed eletto il presidente, il sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari. Proprio il nuovo Statuto prevede che “all’esito dell’elezione del primo consiglio direttivo d’ambito, per consentire una compiuta organizzazione e l’attuazione delle previsioni dello Statuto, il presidente della Giunta regionale – sentito il consiglio direttivo d’ambito – può nominare con proprio decreto un commissario straordinario, per un periodo di dodici mesi”: nella seduta di insediamento – specifica il decreto di nomina – il presidente Occhiuto ha proposto di nominare Vigna quale commissario straordinario e questa proposta è stata condivisa dal Consiglio direttivo di Arrical. Vigna, nominato pro tempore – “per dodici mesi, ovvero fino all’individuazione del direttore generale” – succede a Bruno Gualtieri nel ruolo di commissario straordinario di Arrical. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato