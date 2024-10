Gallo: «Da sempre narrazione negativa sulla Calabria, ora tutto sta cambiando»

l’evento all’unical

RENDE Sul palco del teatro Auditorium Unical di Rende oggi nel corso della prima tavola rotonda di “Tgcom24Tour” in cui si è dibattuto di trasporti e mobilità, anche l’assessore all’Agricoltura e ai Trasporti della Regione Calabria Gianluca Gallo e il presidente dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro Andrea Agostinelli. Insieme a loro Marco Franchini (Amministratore di Sacal). In collegamento Tullio Ferrante, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Pietro Salini, Amministratore di Webuild. A condurre il talk Paolo Luguori insieme al giornalista Dario Donato.

Gallo ha puntato l’attenzione sulla forte sinergia nata tra il governo e la Regione. «Da quando l’amministrazione della Regione è passata da Jole Santelli a Roberto Occhiuto – ha affermato l’assessore regionale – è cambiato totalmente il rapporto tra la Calabria e il governo. Un rapporto costruttivo, dove c’è maggior ascolto per il nostro territorio. Tanti, in questo senso, gli investimenti fatti come, per esempio, il miliardo di euro destinato alla ricostruzione del tratto autostradale tra Cosenza e Altilia. Il nostro obiettivo è quello di ricostruire il rapporto tra i calabresi e il trasporto locale. Per questo motivo, abbiamo acquistato quaranta treni per agevolare gli spostamenti. C’è sempre stata una sorta di narrazione negativa nei confronti della Calabria. Noi abbiamo avviato un processo di cambiamento di questa narrazione. Vogliamo rendere consapevoli i nostri concittadini della grandezza e delle potenzialità di questa terra».

Agostinelli: «Porto di Gioia Tauro eccellenza mondiale»

«In un anno – ha sottolineato Andrea Agostinelli – transitano via mare 10milioni di contenitori. Di questi, 4 milioni passano dal porto di Gioia Tauro. Da sei anni siamo in crescita, dimostrando una capacità di resistenza notevole. Il porto di Gioia Tauro è modernissimo. Nonostante alcuni problemi mondiali, come la crisi di Suez, il traffico non si è fermato, anzi, è aumentato. Mi fa piacere ricordare gli investimenti di due grandissimi attori, che credono nel nostro porto, come Msc e Grimaldi. Stiamo progettando l’allargamento dell’imboccatura del porto, saremo in grado di ricevere moltissime navi. La Calabria è un’eccellenza tra le eccellenze». (redazione@corrierecal.it)

