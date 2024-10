La classifica degli stipendi, Catanzaro e Cosenza spendono 700 mila euro per lo staff tecnico

calcio serie b

Il Sassuolo della famiglia Squinzi si conferma come la squadra con il budget più alto per gli ingaggi della stagione 2024/25, con una spesa prevista di oltre 33 milioni di euro lordi per la propria rosa, compreso lo staff tecnico. Questo dato emerge da un documento interno della Lega di Serie B, i cui dettagli sono stati pubblicati dalla Gazzetta di Mantova e ripresi da calcioefinanza.it. Il club neroverde, spesso penalizzato da contratti onerosi ereditati dalla retrocessione dalla Serie A, punta a tornare rapidamente nella massima serie, nonostante il peso di ingaggi come quello dell’attaccante calabrese Domenico Berardi, rientrato di recente da un infortunio. In seconda posizione ecco la Sampdoria con oltre 24 milioni, che ha già effettuato un cambio di allenatore, passando da Andrea Pirlo ad Andrea Sottil. Completa il podio il Palermo (23,7 milioni), sostenuto da un ambizioso progetto di espansione del City Football Group. Tra le neopromosse, il Cesena si distingue come la più spendacciona, con oltre 10,5 milioni di euro, posizionandosi al decimo posto nella classifica degli ingaggi. Le altre neopromosse, Juve Stabia, Carrarese e Mantova, si trovano rispettivamente al 16esimo, 17esimo e 18esimo posto. Infine, il Cittadella si attesta come fanalino di coda, con una spesa di meno di 3,5 milioni di euro, in controtendenza rispetto alla sua storica lotta per la promozione.

I costi di Catanzaro e Cosenza

Le due calabresi Catanzaro e Cosenza viaggiano nelle posizioni medio basse della graduatoria, rispettivamente con una spesa di 8,2 e 6,9 milioni di euro lordi. Nello specifico il club giallorosso del patron Floriano Noto sborsa per i calciatori presenti in rosa 7,4 milioni di euro, mentre per lo staff tecnico la spesa è di circa 700 mila euro circa. La rosa della società silana ha un costo pari a 6,2 milioni di euro, anche in questo caso di circa 700 mila euro il costo complessivo dello staff tecnico. (redazione@corrierecal.it)

