Tonno Callipo, seconda vittoria e nuovi giovani talenti in vetrina

VIBO VALENTIA Seconda vittoria di fila in Serie C per la Tonno Callipo che, dopo il 3-0 all’esordio contro la Volo Virtus, si è imposta anche domenica scorsa in trasferta contro la Pallavolo Crotone per 3-1, con parziali: 21-25, 25-20, 19-25, 20-25. La squadra di Francesco Defina dunque, parte come meglio non poteva con due vittorie in altrettante gare, guidando la classifica con Milani Rende, Taurianova e Catanzaro. E si prepara alla seconda trasferta consecutiva di sabato 26 ottobre con la Milani. Tra i giovani promettenti approdati questa stagione a Vibo Valentia troviamo Guido Pino e Umile Serrago, entrambi classe 2008, provenienti dalla Volley Academy di Bisignano, società affiliata alla Tonno Callipo; e Daniele Reina dalla Mancuso Catanzaro.

Guido e Serrago, dopo Rustani per la femminile, sono due giovanissimi talenti che la società Tonno Callipo Volley ha “pescato” tra le fila della Asd Volley Academy e che continuano a rafforzare il connubio sempre più forte tra le due affiliate.

Molto felice di vestire i colori giallorossi Guido Pino che spiega: «In questa stagione sportiva mi si è presentata l’opportunità di far parte del roster di Serie C e nel contempo dell’Under 17 maschile, e sinceramente alla chiamata della Tonno Callipo ho risposto con grande entusiasmo. Sono consapevole di dover lavorare tanto in un ambiente così blasonato qual è quello giallorosso, affinché questa esperienza possa permettermi di crescere sia sul piano sportivo che su quello della maturazione personale. Da parte mia sono pronto a dare il massimo insieme ai miei compagni di squadra, per una stagione sportiva avvincente e che sicuramente, con queste due vittorie iniziali, è cominciata più che bene».

Altrettanto contento di questa nuova avventura giallorossa è l’opposto Umile Serrago: «Per me – sottolinea il giovane atleta – far parte di un roster come la Callipo Sport è un sogno. Questo perché la società del presidente Callipo è un orgoglio per la Calabria intera per quanto fatto in trent’anni di pallavolo. Per cui sono molto contento di stare in questo gruppo che farà sia la Serie C che l’under 17. Già in queste prime settimane che sono qui mi sto subito inserendo nelle dinamiche del team, trovandomi bene con staff e compagni. Insomma mi piace questa nuova realtà e l’obiettivo è quello di crescere il più possibile e vincere con la Tonno Callipo».

Sintetico ma esaustivo infine il giovanissimo schiacciatore Daniele Reina (casse 2009), reduce dall’esperienza con l’Acli Virtus Mancuso di Catanzaro, società storica della pallavolo calabrese, che sottolinea senza indugio: «Sono orgoglioso di far parte di una delle società più competitive del panorama pallavolistico nazionale, soprattutto per i trascorsi nei campionati di serie A1 e A2. Sono certo di poter apprendere molto in questa mia nuova esperienza, potendo contare su staff tecnici molto qualificati. Io ci metterò sempre il massimo impegno».

