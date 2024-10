Tragico incidente stradale nel Vibonese, morto un motociclista

il fatto

VIBO VALENTIA Un uomo di 35 anni, Antonio Vita, di Drapia, è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale nella frazione Santa Domenica di Ricadi. L’uomo, in sella alla sua moto, per cause in corso di accertamento, è andato a scontrarsi contro la fiancata di un’autovettura che viaggiava nella direzione del borgo costiero, lungo la provinciale. Le cause e la dinamica dell’impatto sono al vaglio dei carabinieri giunti sul posto anche per i primi soccorsi al ragazzo le cui condizioni sono apparse subito molto gravi per un forte trauma cranico riportato nonostante indossasse il casco. E’ stato chiesto quindi l’intervento dell’eliambulanza atterrata nelle vicinanze che ha caricato il ferito a bordo dirigendosi verso l’ospedale “Pugliese” di Catanzaro dove pochi minuti dopo l’arrivo è deceduto. L’automobilista, residente a Santa Domenica, è stato portato nell’ospedale di Tropea per accertamenti.

