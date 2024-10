Candidatura di Aiello Calabro a Capitale italiana della Cultura 2027, domenica 3 novembre la presentazione

la sfida

AIELLO CALABRO «Domenica 3 novembre alle ore 17:00 presso il Teatro Comunale presenteremo ufficialmente il dossier di Candidatura del Comune di Aiello Calabro a Capitale Italiana della Cultura 2027: ”Ajello terra antica et grossa et nobile et civile…”, un elaborato ricco 60 pagine che tiene memoria del nostro importante passato che attraverso un articolato cronoprogramma proietta al futuro». Lo annuncia l’amministrazione comunale di Aiello Calabro in una nota. «La Candidatura a Capitale Italiana della Cultura – prosegue la nota – è un obiettivo ambizioso che stiamo perseguendo con convinzione fortemente convinti che la nostra piccola meravigliosa realtà sia uno scrigno di inestimabile valore e bellezza che merita di uscire dal contesto comunale e proiettarsi in quello nazionale e oltre. Il dossier ha permesso di fare luce su tante peculiarità che ci hanno reso ancora più consapevoli di quanto la storia sia stata generosa nel lasciare tracce inedite che costituiscono la nostra identità. Candidare un piccolo comune a un obiettivo così ambizioso è una sfida coinvolgente che vede partecipe non solo la comunità di riferimento ma anche quelle limitrofe che ringrazio per averci accordato sin da subito il loro sostegno. La nostra vuole essere una Candidatura che vede tutti partecipi e che intraprenda una crescita non circoscritta al borgo di Aiello ma che si espande nel comprensorio e in tutta la Regione. La cultura è una risorsa fondamentale soprattutto nelle piccole realtà che vivono tante difficoltà per intraprendere percorsi di crescita e sviluppo. La nostra azione amministrativa ha al centro dei suoi obiettivi proprio quello di addivenire attraverso la crescita e lo sviluppo culturale la crescita e allo sviluppo dell’intero tessuto economia e sociale. L’eventuale ottenimento del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027 non potrà far altro che rafforzare il percorso già tracciato che vede Aiello protagonista di tante e tante iniziative che stanno valorizzando e facendo conoscere la nostra storia e la nostra cultura. Appuntamento a domenica 3 novembre per conoscere il dossier di candidatura».

