Carenze igienico-strutturali nella casa di riposo Cav. Perugini, assolto l’ex sindaco di Curinga

la sentenza

LAMEZIA TERME Il Tribunale Penale di Lamezia Terme, nella persona del giudice Tallarico, questa mattina ha messo fine all’annosa vicenda giudiziaria, sulla casa di Riposo Cav. Perugini, nella quale era stato coinvolto l’ex sindaco di Curinga Vincenzo Serrao, pochi mesi dopo la sua elezione avvenuta nel Giugno 2018. Serrao era stato accusato di avere violato, in qualità di Sindaco del Comune di Curinga, le disposizioni di cui al D.lgs 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare le accuse rivolte al Serrao scaturivano da un accertamento – ispezione igienico sanitaria del 30 marzo 2018, espletato dai Carabinieri del Nas alla struttura curinghese.

Le violazioni contestate

Nel corso dell’ispezione furono riscontrate una serie di violazioni e carenze igienico strutturali, per le quali alcuni locali della struttura non erano conformi al dettato normativo del D.lgs 81/08. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, dall’esame dei testi dell’accusa e della difesa, dalla produzione documentale è risultato che Serrao era esente da responsabilità, in quanto le contestazioni che gli venivano mosse, nella qualità di sindaco del Comune di Curinga, riguardavano il periodo antecedente alla sua elezione ossia marzo 2018 e pertanto, ove vi fossero state responsabilità queste erano da addebitarsi ad altri soggetti. Inoltre, è stato pure dimostrato che il Sindaco Serrao, nonostante l’emergenza alluvionale che ebbe ad affrontare subito dopo la sua elezione, diede impulso alla macchina burocratica comunale affinché le criticità riscontrate dai Nas fossero definitivamente risolte. Pertanto, alla luce delle risultanze processuali, il Pubblico Ministero e la difesa del Serrao hanno chiesto al Tribunale di emettere sentenza di assoluzione. Il giudice, quindi, preso atto delle chiare emergenze dibattimentali, ha assolto l’ex primo cittadino di Curinga, difeso dall’avvocato Antonio Muscimarro, da tutte le accuse con la formula ampia e terminativa.

