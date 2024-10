Giustizia tributaria, Lussana: «In Calabria risultati positivi ma ora aumentare organici»

l’incontro

CATANZARO «La nostra prima visita è in Calabria, a testimonianza della vicinanza personale e dell’intero Consiglio di presidenza alla giustizia tributaria dei nostri Corti della Calabria e a tutti i nostri giudici e magistrati che sono impegnati a traghettarla verso il futuro. Un importante momento di confronto e di dialogo tra istituzioni con lo scopo di avere una giustizia tributaria sempre più equa, efficiente, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini». Lo ha detto Carolina Lussana, presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt), che oggi a Catanzaro ha incontrato tutti i presidenti delle Corti tributarie calabresi. Scopo dell’incontro è stato quello di fare il punto sullo stato della giustizia tributaria in Calabria dopo l’entrata in vigore della legge 130/2022 che ha riformato giurisdizione tributaria introducendo il magistrato professionale assunto per concorso.

L’aumento degli organici

Lussana ha anzitutto recepito la sollecitazione per un aumento di organico arrivata dalla giustizia tributaria calabrese: «Adesso – ha spiegato – avremo una svolta epocale che è quella dell’introduzione del magistrato professionale. A regime entreranno a far parte 576 magistrati tributari professionali, però le nostre Corti oggi sono in sofferenza avendo una pianta organica che risale al 2008. Devo ringraziare davvero la capacità organizzativa dei presidenti delle Corti della Calabria per come hanno saputo gestire il contenzioso, con indici di smaltimento più che soddisfacenti ma non si può ovviare solo con le applicazioni da altre sedi o con quelle interne: c’è bisogno dell’ingresso di nuovi magistrati». «Puntiamo tutto sul concorso che è stato bandito e per il quale abbiamo proceduto a nominare la commissione d’esame». Lussana ha quindi osservato: «Le nostre Corti e i nostri magistrati professionali tributari non avranno accesso alla Cassazione sebbene sia ingolfata dai ricorsi in materia tributaria». «Quindi – ha rimarcato la presidente del Cpgt – occorre migliorare la qualità delle nostre sentenze per cercare di abbattere il contenzioso in Cassazione perché, dopo anni in cui erano in diminuzione, forse anche a causa della pandemia, i dati del primo semestre ci dicono che sono in aumento. Dobbiamo anche far conoscere attraverso una banca dati – adesso è presso il Mef – quelli che sono gli orientamenti delle nostre Corti in modo da spingere i cittadini a valutare se sia opportuno ricorrere o meno e poi le pronunce che alla fine diciamo così non cadano in Cassazione».

Lussana con Santi Cutroneo, presidente della Corte di giustizia tributaria della Calabria

«Avere fiducia nelle nostre Corti»

Lussana ha quindi aggiunto: «Dobbiamo lavorare per una giustizia tributaria che faccia pagare i cittadini il dovuto, è importantissimo. Applicare veramente i princìpi della nostra Carta costituzionale che parlano di progressività della tassazione e di proporzionalità. In passato i cittadini hanno percepito uno sbilanciamento a favore delle agenzie fiscali ma io dico che i nostri giudici sono persone assolutamente preparati e competenti che applicano la norma giusta. Il governo ha fatto molto per riequilibrare: si parla di un fisco amico, nel quale – ha proseguito la presidente del Cpgt – la collaborazione del cittadino è maggiore attraverso ad esempio l’attuazione del principio del contraddittorio anche nella fase dell’accertamento. Qualora i cittadini dovessero andare davanti alle nostre Corti sono certa – e questo è un segnale che voglio dare in una terra come la Calabria dove magari c’è un po’ di diffidenza verso le istituzioni – che possono avere fiducia nelle nostre Corti: sono certa che faranno pagare a tutti il dovuto e spero che questo possa essere utile per contrastare l’evasione e anche le frodi». Sull’ipotesi di una nuova sanatoria, Lussana ha infine rilevato: «Questo lo dovete chiedere al governo, però posso dire che sinora tutte le misure agevolative non hanno prodotto gli effetti deflattivi sperati». (c. a.)

