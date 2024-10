Allagamenti e frane a San Pietro a Maida, centro (ancora) quasi del tutto isolato. «Chi deve intervenire lo faccia rapidamente»

l’emergenza

Dopo il violento maltempo che ha duramente colpito San Pietro a Maida, quasi del tutto isolato e con rischio crolli nel centro abitato, la Provincia di Catanzaro, attraverso un’apposita ordinanza ha la chiusura al transito di tutta la Sp90. Come specificato sui social dal sindaco Domenico Giampà, saranno dunque inibite al traffico la strada di Guarna, anche materiale sul tratto del territorio di Maida, ma anche la strada provinciale direzione Maida, giusta ordinanza emanata dalla Provincia di Catanzaro. A proposito della strada provinciale verso Maida, come specificato ancora da Giampà, la chiusura dovrebbe essere temporanea per consentire, al momento, la marcia in sicurezza con carreggiata ristretta.

Su Fb la considerazione amara del primo cittadino. «Se una persona bisognosa, per emergenza, deve correre in ospedale perché sta male, questa ha a disposizione solo una strada in cui ci mette il doppio del tempo, che ci metterebbe nelle altre due strade. In questo caso, il tempo significa vita. Considerato che per quello che era di nostra competenza abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, spero che con sensibilità e ragionevolezza, mettendosi una mano sul cuore, chi deve intervenire in tempi rapidi, intervenga».