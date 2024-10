Dipartimenti Regione: confermate le reggenze dei dg Cauteruccio, Gatto, Calabrò e Varone

DALLA CITTADELLA

CATANZARO Quattro reggenze confermate. La Giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto ha provveduto a nominare i dirigenti generali reggenti dei Dipartimenti il cui incarico era decaduto per effetto dell’adozione della nuova struttura amministrativa della Regione (QUI la notizia anticipata ieri dal Corriere della Calabria). Nel dettaglio, Maria Antonella Cauteruccio è stata nominata dg reggente del Dipartimento Turismo-Marketing territoriale-Trasporto pubblico locale e Mobilità sostenibile, Maria Francesca Gatto dg reggente del Dipartimento Istruzione e Pari opportunità, Tommaso Calabrò dg reggente del Dipartimento Transizione digitale e Attività Strategiche, Fortunato Varone dg reggente del Dipartimento Lavoro,. Le reggenze sono state disposte, “nelle more dell’espletamento delle procedure di legge per l’individuazione del Dirigente titolare”, per la durata di un anno “salva l’estinzione anticipata per effetto della nomina del titolare”. A Calabrò inoltre è stato riconferito l’interim del Dipartimento regionale Tutela della Salute, anche qui per la durata di un anno “salva l’estinzione anticipata per effetto della nomina del titolare”. (c. a.)

