Inchiesta “Nemesis”, il sindaco dimissionario di Casabona passa ai domiciliari

la decisione

CROTONE Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha deciso la scarcerazione di Franco Seminario, sindaco di Casabona coinvolto nell’operazione denominata “Nemesis“, condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone e coordinata dalla Dda di Catanzaro tra i Comuni di Strongoli, Scandale e Casabona. Il primo cittadino dimissionario, dunque, passa agli arresti domiciliari. Seminario era stato eletto sindaco nel 2021 alla guida di una lista civica denominata “Ripartiamo” dopo che il Comune era stato sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2018 a seguito dell’operazione “Stige”. Le persone arrestate nell’operazione sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa e furto aggravato dal metodo mafioso. (redazione@corrierecal.it)

