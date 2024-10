Nomina guida Arsai, Unindustria: «Ora al lavoro per attrarre investimenti»

la nota

«Con la nomina della guida dell’Agenzia regionale per lo sviluppo delle aree industriali prende finalmente il via una riforma che Unindustria Calabria auspicava da tempo e che, ci auguriamo, porterà a intervenire in maniera mirata per la riqualificazione e la valorizzazione delle aree deputate all’insediamento produttivo e agli investimenti sia interni che esterni. Al neopresidente Sergio Abramo spetta un compito tanto delicato, quanto importante perché il lavoro dell’Arsai impatterà direttamente sulla capacità della nostra regione di essere attrattiva e creare le migliori condizioni possibili perché le imprese calabresi possano dirsi competitive sul mercato grazie a un contesto infrastrutturale e logistico all’avanguardia. A Sergio Abramo, quindi, le cui qualità e competenze saranno molto importanti per il raggiungimento di un obiettivo così ambizioso e strategico, giungano i nostri auguri di buon lavoro e la più ampia disponibilità dell’intero mondo confindustriale alla collaborazione nella pianificazione degli interventi da attuare per rendere sicure, raggiungibili e con servizi adeguati alle esigenze più moderne delle imprese le aree industriali calabresi». Così Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, in una nota diffusa alla stampa.

