A Lamezia gli “Stati generali della disabilità” – VIDEO

Utilizzare i fondi a disposizione, che sono tanti, farlo nel modo giusto e soprattutto in tempi corretti, cosa quest’ultima che non avviene.

A Lamezia Terme la Fish ha organizzato gli “Stati generali della disabilità” con l’obiettivo di avviare un confronto tra i protagonisti del settore e le istituzioni.

La richiesta dall’assemblea di Lamezia Terme è semplice: far sì che in Calabria venga applicato il nuovo paradigma nella concezione della disabilità, sintetizzando vuol dire impiegare i fondi nella maniera più corretta sostenendo il progetto di vita del singolo disabile.

Per la presidente regionale di Fish Calabria, Nunzia Coppedè, il tema è anche quello dell’operatività degli ambiti gestiti dai Comuni che hanno le risorse ma sono impreparati a gestirli, circostanza che determina disfunzioni e ritardi.

Agli stati generali della disabilità ha partecipato l’assessore regionale alle Politiche Sociali che ha sottolineato come l’incontro di Lamezia Terme rappresenti una svolta epocale augurandosi che nasca presto un’assemblea consultiva.

A fine mese, peraltro, sarà avviato un protocollo sperimentale del Ministero che introdurrà il concetto del progetto di vita, per dirla in parole povere non più fondi lineari ed indistinti ma sostegni tarati sul singolo disabile e sul suo progetto di vita, 9 le provincie coinvolte.

