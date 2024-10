All’Università della Magna Graecia una giornata dedicata agli Specializzandi di Neurologia della Macroarea Sud

l’iniziativa

CATANZARO L’Università Magna Graecia di Catanzaro ha organizzato la Giornata degli Specializzandi di Neurologia della Macroarea Sud. Medici in formazione specialistica provenienti dalla Campania, dalla Sicilia, dalla Puglia e dalla Calabria si sono dati appuntamento nell’aula Magna A dell’ateneo di Catanzaro per presentare ricerche scientifiche e dati relativi all’attività delle scuole di neurologia delle università del sud Italia. Un’opportunità unica per l’aggiornamento e il confronto con un focus dedicato alla discussione sulle linee assistenziali, sulla ricerca e sui più rilevanti casi clinici.

Le parole del rettore Giovanni Cuda

«L’Universita Magna Graecia di Catanzaro – ha affermato il rettore dell’UMG prof. Giovanni Cuda – ha promosso la Giornata degli specializzandi di Neurologia della Macroarea Sud offrendo uno spazio unico di discussione per avviare uno scambio qualificato sulle attività di ricerca in neurologia. Il nostro ateneo – ha sottolineato Cuda- grazie all’intuizione e al proficuo lavoro del prof. Aldo Quattrone vanta professionalità di altissimo livello e strumentazioni all’avanguardia che consentono ai nostri specializzandi di formarsi in maniera completa. Dall’UMG – ha concluso Cuda – è ufficialmente partito, dunque, il primo network accademico avente come obiettivo la promozione del confronto e della mobilità dei medici in formazione specialistica in neurologia».

Protagonisti i medici in formazione specialistica

«La Giornata dedicata agli specializzandi – ha affermato il prof. Antonio Gambardella, docente di Neurologia UMG – ha avuto la finalità di mettere in risalto le peculiarità dell’attività di assistenza e ricerca in neurologia rendendo protagonisti i medici in formazione specialistica. Alle loro ricerche – ha evidenziato il prof. Gambardella- abbiamo infatti voluto dedicare ampio spazio con il duplice obiettivo di valorizzare il lavoro svolto dagli specializzandi e di diffondere l’importanza della loro attività di ricerca. Abbiamo dato vita a una rete interregionale che mette in connessione tutti gli specializzandi della macroarea sud al fine di consentire loro di conoscersi e di confrontarsi in maniera diretta e propositiva, stimolando la conoscenza in ambito clinico». Alla giornata di aggiornamento scientifico hanno partecipato specializzandi dell’ Università Magna Graecia di Catanzaro, dell’Università “Federico II” di Napoli, dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e delle Università di Catania, Palermo, Messina, Foggia, Bari e Salerno.

