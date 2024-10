Cosenza, pari interno con la Juve Stabia: dopo il pareggio di Ricciardi, nel secondo tempo i Lupi resistono in 10

calcio serie b

COSENZA Un buon pareggio contro una delle squadre più temibili del campionato: il Cosenza di Massimiliano Alvini torna al San Vito Marulla per affrontare la Juve Stabia nella gara valida per la decima giornata del Campionato di Serie BKT 24/25. Campani in vantaggio nei primi minuti della partita, dopo un brutto disimpegno a centrocampo di Kouan, che innesta la ripartenza degli avversari: concretizza Maistro dopo aver mandato a vuoto la difesa rossoblu e spiazzato Micai.

Al 39’ Ricci ispira l’inserimento di Ricciardi, che controlla bene e trova il guizzo dell’1-1. Nel secondo tempo a nulla valgono i cambi di Alvini, e anzi i rossoblu restano in dieci per l’espulsione di Hristov. Al fischio finale resta un punto ma risalire dalla classifica è ancora ostico per i Lupi della Sila. E martedì si torna in campo a Reggio Emilia.

Il tabellino

COSENZA Micai; Hristov, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi (74′ Martino), Florenzi (87′ Korfalidis), Kouan, Ricci; Ciervo (60′ Mazzocchi), Fumagalli (60′ Rizzo Pinna); Zilli (Strizzolo). In panchina: Baldi, Vettorel, Cimino, Charlys, Sankoh, D’Orazio, Begheldo. All.: Alvini

JUVE STABIA Thiam; Ruggero, Bellich (74′ Piscopo), Buglio, Adorante, Pierobon (87′ Meli), Floriani (74′ Andreoni), Folino, Candellone (46′ Artistico), Fortini, Maistro (74′ Leone). In panchina: Matosevic, Rocchetti, Zuccon, Baldi, Gerbo, Mosti, Piovanello. All.: Pagliuca.

MARCATORI 17′ Maistro (JST), 38′ Ricciardi (COS)

ARBITRO Simone Galipò della sezione di Firenze. Assistenti: Federico Fontani della sezione di Siena e Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto. Quarto ufficiale: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. VAR: Manuel Volpi della sezione di Arezzo. AVAR: Federico Dionisi della sezione di L’Aquila.

NOTE Ammoniti: Ruggero (JST) Caporale, Mazzocchi, Strizzolo (COS). Espulsi: Hristov (COS). Recupero: 3’pt – 6’st

Nella foto l’esultanza di Fumagalli e Ricciardi dopo il pareggio del numero 16 rossoblu nella fase finale del primo tempo