La Taekwondo in Fiore raggiunge il terzo posto assoluto ai campionati nazionali

il traguardo

SAN GIOVANNI IN FIORE La Taekwondo in Fiore, società sportiva di San Giovanni in Fiore, ha raggiunto il terzo posto assoluto ai campionati nazionali Master di taekwondo, appena conclusi al “Palamare Valter Vicentini” di Caorle (Venezia). La cintura nera Salvatore Mazza, di San Giovanni in Fiore, è il nuovo campione italiano della categoria -80 Kg, Master 3, e la cintura nera Franca Cotrone, di Strongoli, è la nuova vicecampionessa d’Italia della categoria -57 Kg, Master 3. Entrambi gli atleti fanno parte della Taekwondo in Fiore, società guidata dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico che annovera, peraltro, due atlete della nazionale di taekwondo, Ilaria Nicoletti e Lorena Loria, pronte a partire con la squadra azzurra per gli Europei 2024 Cadetti, che si svolgeranno a Tirana, in Albania, dal 7 al 9 novembre prossimi. «L’impegno premia sempre e noi siamo ogni volta orgogliosi – afferma il tecnico Mancina – di portare alto il nome di San Giovanni in Fiore e dell’intera Calabria». (e.m.)





