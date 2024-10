Serie B, il Catanzaro travolge il Sudtirol e torna alla vittoria: al Ceravolo finisce 3-0

il trionfo

CATANZARO Tra Catanzaro e Sudtirol è andata in scena una partita senza storia con un netto 3-0 che i padroni di casa hanno capitalizzato già nel primo tempo. La squadra di casa inizia fortissimo e passa in vantaggio già al quarto minuto: punizione di Pompetti, torre di Bonini e ancora di testa Pontisso che insacca sul primo palo. Al minuto 24 un capolavoro di Iemmello vale il raddoppio di Catanzaro: il capitano, dopo uno scambio con Pontisso, stoppa all’interno dell’area e di controbalzo, dalla sinistra, trova la traiettoria che si infila sotto il sette. Al minuto quaranta, incredibile pasticcio di Drago che non controlla un pallone in uscita dall’area e travolge Coulibaly. Sul dischetto Iemmello non sbaglia e sigla la sua doppietta personale. Pronti, via, nel secondo tempo il Sudtirol prova a ripartire aumentando la batteria offensiva con Merkaj. Al ventesimo del secondo tempo, l’arbitro inizialmente concede un rigore agli ospiti per presunto fallo di Scognamillo su Rover, ma dopo il consulto del Var ritorna sui suoi passi. Nel finale Iemmello sfiora ancora il gol, poi il triplice fischio: per il Catanzaro un importante ritorno alla vittoria, la seconda del campionato, che vale l’aggancio a metà classifica, tra gli altri, proprio ai danni del Sudtirol.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 6.5; Brighenti 6, Scognamillo 6.5, Bonini 6; D’Alessandro 6.5 (10′ st Pagano 6), Pontisso 7 (9′ st Cassandro 6), Petriccione 6.5 (30′ pt Coulibaly 6.5), Pompetti 6.5, Situm 6 (24′ st Ceresoli 6); Iemmello 7.5, La Mantia 6 (24′ st Pittarello 6). In panchina: Dini, Antonini, Koutsoupias, Brignola, Biasci, Seck, Buso. Allenatore: Caserta 7.

SUDTIROL (3-4-2-1): Drago 4.5; Kofler 5, Pietrangeli 5.5, Masiello 5.5; Molina 5.5 (36′ st Martini sv), Arrigoni 6, Praszelik 5.5 (1′ st Merkaj 6), Davi 5.5 (31′ st Theiner sv); Rover 5.5, Casiraghi 5.5 (18′ st Zedadka 5.5); Odogwu 5 (18′ st Crespi 5.5). In panchina: Arlanch, Giorgini, Ceppitelli, F. Davi, Vimercati. Allenatore: Valente 5.

ARBITRO: Santoro di Messina 6.

RETI: 4′ pt Pontisso, 24′ pt Iemmello, 41′ pt Iemmello (rig).

NOTE: parzialmente nuvoloso, terreno in erba naturale. Spettatori: 7.624. Ammoniti: Rover, La Mantia, Masiello. Angoli: 0-8. Recupero: 2′; 5′.

