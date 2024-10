Serie C, il Crotone vince ancora: battuto il Giugliano 3-1

calcio

Vince e convince il Crotone di mister Longo. Gli squali in trasferta vincono contro il Giugliano, imponendosi per 3-1 con le reti di Tumminello, Silva e Oviszach. Gol che arrivano tutti nel primo tempo: al 6′ azione di Silva sulla destra, palla al limite dell’area per Tumminello che con il sinistro batte Russo e insacca il gol dell’1-0. Passano meno di 10 minuti e la squadra di mister Bertotto trova il pareggio con Padulla che trova un tapin vincente su una palla non trattenuta da D’Alterio. Al 29′ i rossoblu tornano in vantaggio con Silva che riceve palla da Gomez e trova la rete del 2-1. Passano soltanto due minuti, gli squali approfittano del momento e trovano il definitivo 3-1 con Oviszach che da sinistra si accenta, calcia con il destro e batte Russo. Nel secondo tempo il Crotone controlla la partita, regge all’assalto del Giugliano e trova un importante vittoria che gli consente di allontanarsi ancora dai posti bassi della classifica.

Il tabellino

Giugliano: Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Giorgione, Maselli (23’st D’Agostino), De Rosa; Ciuferri (23’st De Paoli), Padula (16’st Balde), Njambe. A disp. : Iardino, Barosi, Acella, Cuciniello, Francesco, Nuredini, Peluso, Esposito G., Scaravilli, Minelli. All. Bertotto

Crotone: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo (39’st Barberis), Schirò; Silva (26’st Cantisani), Tumminello (26’st Spina), Oviszach (19’st Stronati), Gomez (39’st Groppelli). A disp. : Sala, Martino, Rispoli, Armini, D’Aprile, Kostadinov, Aprea, Rojas, Chiarella, Vitale. All. Longo

Arbitro: Maroni di Palermo

Reti: 6’pt Tumminello (C), 15’pt Padula (G), 29’pt Silva (C), 31’pt Oviszach (C)

Ammoniti: Padula (G), D’Alterio (C), Oyewale (G)