Terremoto nel Cosentino, scossa di magnitudo 3.7

il sisma

COSENZA Trema ancora Cosenza. Dopo il terremoto dello scorso agosto che aveva spaventato i cosentini, un’altra forte scossa è stata registrata da INGV, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo le prime stime, si tratta di una scossa magnitudo 3.7 con epicentro a Cellara ad una profondità di 21 km, avvenuta alle 20:51. Tante le segnalazioni giunte da tutta la provincia di Cosenza, ma anche da Catanzaro e Lamezia. Dopo la prima scossa ne sono state registrate altre di entità minore, sempre tra Cellara e Mancone, con punte di magnitudo 2.6 e 2.7. Al momento non risultano danni a persone o cose, ma qualcuno è sceso comunque in strada per timore di ulteriori scosse.

