Incendio nel cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide, fiamme alte e colonna di fumo nero

il rogo

CORIGLIANO ROSSANO Una colonna di fumo altissima si sta alzando da qualche minuto da contrada Insiti, dai cantieri del nuovo ospedale della Sibaritide dove in questi giorni si sono intensificate le attività di realizzazione del nosocomio. Al momento non si sa ancora nulla delle cause che hanno generato il mega incendio visibile da più parti del territorio e con un impatto davvero drammatico. Dalle primissime testimonianza, pare – ma sono notizie ancora del tutto da verificare – che l’incendio sia partito dal vano tecnico che si trova lungo il perimetro della struttura ospedaliera vera e propria. Nel momento in cui scriviamo sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano e sono già presenti sul posto le Forze dell’Ordine. È presumibile che ci possa essere un rinforzo di unità di spegnimento provenienti da altri distaccamenti del territorio, su tutti Cosenza e Castrovillari. (EcoDelloJonio)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato