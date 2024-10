La villa di Parthenope? Fu (anche) di un deputato calabrese

la residenza

È in vendita Villa Lauro, la monumentale residenza di Posillipo dove Paolo Sorrentino ha girato Parthenope. Precisamente all’asta per conto di una società immobiliare. La villa sorge sui resti del palazzo seicentesco del cancelliere Orazio d’Acunto. Nel Settecento era conosciuta come “Villa Firmian” perché dal 1753 al 1758 era stata la residenza dell’ambasciatore austriaco a Napoli Karl Gotthard von Firmian, poi trasferito a Milano. Dalla metà dell’800 in poi è appartenuta a varie famiglie aristocratiche europee. Tra i diversi proprietari c’è anche un deputato calabrese della Destra storica, Achille Fazzari, che la comprò nel 1882 come ricorda una vecchia epigrafe, vi ospitò per due mesi l’amico Giuseppe Garibaldi arrivato a Napoli il 21 gennaio di quell’anno. Sembra che nel 1891 vi sia stato ospitato per qualche giorno anche Giosuè Carducci. Fazzari, originario di Stalettì (morì a Copanello nel novembre 1910) dalla originaria miseria familiare (il papà aveva partecipato ai moti di Reggio Calabria del 1847 ed era stato condannato prima a morte e poi a 25 anni di reclusione) riuscì a galoppare sul suo destino, emigrando in America dove fece il sarto e poi, di ritorno in Calabria, sposando Manny Rossi, la figlia del senatore catanzarese Giuseppe Rossi da cui avrà sei figli. Divenne ricco, acquistò numerose proprietà e a lui si devono anche 32 chilometri di ferrovia, 5 km di funicolare e un piccolo porto commerciale nei pressi di Monasterace. A lui si deve anche lo stabilimento delle acque Mangiatorella.

La villa di Napoli (si chiamava Villa Rocca Matilde, dal nome della figlia di uno dei precedenti proprietari, poi Villa Pierce) fu venduta e, di mano in mano, arrivò all’armatore Achille Lauro, ultimo proprietario. In seguito abbandonata, fu restaurata da una società privata che ne detiene oggi la proprietà. Dal 1996 al 2003 è stata usata per le riprese esterne di Palazzo Palladini, il condominio dove è ambientata la soap “Un posto al sole” di Rai3. Oltre tre secoli portati magnificamente. La villa è ancora in vendita dallo scorso anno, prezzo base: 17.500.000 euro. (redazione@corrierecal.it)

