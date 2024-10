Pallone d’Oro a Rodri, Vinicius battuto e il Real boicotta l’evento

la cerimonia

PARIGI Rodri ha vinto il Pallone d’Oro 2024. Il centrocampista spagnolo del Manchester City, è nato a Madrid il 22 giugno 1996, è il successore di Lionel Messi, trionfatore nell’edizione dello scorso anno. Rodri, con la Spagna, ha vinto la Nations League 2022/23 e gli Europei 2024. Il premio gli è stato consegnato dall’ex milanista George Weah, Pallone d’Oro 1995. Al quinto e sesto posto rispettivamente Erling Haaland e Kylian Mbappé che lo scorso anno avevano conteso il successo a Messi, vincitore poi del suo ottavo titolo. Per quanto riguarda gli “italiani”, settimo posto per Lautaro Martinez, i romanisti Dovbyk e Hummels hanno chiuso 29esimi a pari merito, Calhanoglu 20esimo e Lookman 14esimo.

Carlo Ancelotti è stato eletto il miglior allenatore della stagione 2023-2024. La vittoria del tecnico del Real Madrid è stata annunciata nel corso della cerimonia del Pallone d’Oro al Theatre du Chatelet di Parigi. Ancelotti, come tutti i tesserati del Real, era assente alla serata in polemica con la probabile vittoria del centrocampista del Manchester City Rodri, preferito alle stelle dei blancos Vinicius, Bellingham e Carvajal.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato