Performance ambientali, al sud resiste solo Cosenza. Male Reggio, Catanzaro, Crotone e Vibo – GRAFICI

il rapporto

ROMA Resiste Cosenza, malissimo gli altri capoluoghi di provincia calabresi. E’ quanto emerge dalla nuova classifica stilata da Ecosistema Urbano 2024, il rapporto di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore – sui 106 capoluoghi di provincia per performance ambientali.

Le città italiane con le migliori performance ambientali sono soprattutto nel nord Italia, mentre faticano il centro e soprattutto il sud, a parte poche realtà che resistono. La Regina green della vivibilità ambientale urbana è Reggio Emilia, che fa un balzo deciso in graduatoria dal quinto al primo posto, superando Trento, che scende in seconda posizione, e Parma (terza). Di Reggio Emilia è stato premiato in particolar modo il suo impegno nella raccolta differenziata (salita nel 2023 all’83,8%), nella lotta allo smog, ma anche per essere la regina della bici con la più ampia rete ciclabile, 48,14 metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti. Registrato anche un calo dei consumi idrici pro-capite (dai 130 l/ab/giorno ai 127) e l’aumento sia dei passeggeri trasportati dal servizio di tpl (dai 91 viaggi pro-capite annui dello scorso anno ai 102); sia dei metri quadrati di suolo a disposizione dei pedoni (da 52,8 mq/abitante dell’anno passato a 56,4). Bella rimonta anche di Parma, da 18esima nell’edizione 2023 a terza per i miglioramenti registrati soprattutto nella mobilità sostenibile, nel trasporto pubblico, e nella raccolta differenziata. Bisogna ricordare che quest’anno il rapporto Ecosistema Urbano 2024, per l’analisi dei 106 capoluoghi che hanno risposto all’indagine, ha aggiunto tra gli indicatori la “variazione nell’uso efficiente del suolo”, sempre distribuiti in 6 aree tematiche come aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia.

La top ten

Dopo Reggio Emilia, Trento e Parma, ecco Pordenone (posizione n. 4 in classifica), Forlì (5), Treviso (6), Mantova (7), Bologna (8), Bolzano (9), Cremona (10). L’Emilia Romagna è la regione con più capoluoghi green nella top ten, tra questi figura Bologna, new entry e unica grande città nella prime dieci posizioni (lo scorso anno era 24esima). Non benissimo Milano, 56esima in classifica, anche se va bene nel trasporto pubblico, mentre Napoli arriva quasi in fondo alla graduatoria,103esima. Roma, sale dall’89esimo posto del 2023 al 65esimo posto.

Resiste il centro Italia, con Macerata (23esima), Siena (26) e Livorno (29) tra i capoluoghi che si piazzano meglio in classifica.

Come anticipato, malissimo, invece, il sud con otto capoluoghi tra le ultime 10 della graduatoria: Caserta (98esima), Catanzaro (99), Vibo Valentia (101), Palermo (102), Napoli (103), Crotone (104), Reggio Calabria (105), Catania (106) che lo scorso anno era penultima. Eccelle, invece, Cosenza (13esima) che pur perdendo qualche colpo rispetto a un anno fa, resta l’unica città del Sud nelle prime 15 posizioni, seguita al 24esimo posto da Cagliari.

Focus sui capoluoghi calabresi

Tutte in discesa le città calabresi, anche se Cosenza (scesa di 6 posizioni) riesce a rimanere nelle prime 20 posizioni, collocandosi al 13esimo posto. Catanzaro, che registra un calo di oltre 30 posizioni rispetto al precedente report soprattutto a causa degli altissimi consumi idrici (280 litri pro capite al giorno) e le perdite di rete (viene dispersa la metà dell’acqua immessa) oltre all’elevato consumo di suolo non proporzionato alle effettive necessità abitative ed alle carenze nella mobilità sostenibile.

Crotone occupa il 104esimo posto complessivo (4 posizioni in meno rispetto al 2023) e l’ottavo nell’uso del suolo (variazione su 5 anni di dati – variazione consumo suolo pro capite anni 2017/2022).

101esimo posto per Vibo Valentia (6 in meno di un anno fa) che ottiene un 12esimo posto nella classifica dei consumi idrici domestici.

Ultima Reggio Calabria (105esima, nel 2013 era 99esima), che occupa anche il terzo posto nella graduatoria rifiuti pro capite.

«Un elemento di penalizzazione – spiega la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta – è sicuramente costituito dalla mancanza dei dati Arpa regionali sul monitoraggio della qualità dell’aria, già denunciata da Legambiente, che non consente di avere dati reali e che comporta un grave vulnus per la tutela della salute dei calabresi, oltre ad esporre la Regione al rischio dell’ennesima procedura di infrazione comunitaria. Ben 4 dei 5 capoluoghi della nostra regione si trovano nella parte finale della graduatoria nazionale con Reggio Calabria addirittura al penultimo posto. Tutte le città capoluogo calabresi arretrano rispetto alle valutazioni dello scorso anno. I dati sono complessivamente negativi per quanto riguarda la gestione ed il consumo della risorsa acqua, il ciclo dei rifiuti, la mobilità, il consumo di suolo, l’ambiente urbano e le energie rinnovabili. Le città calabresi sono ben lontane dall’essere “ambientalmente sostenibili”, socialmente accoglienti e sicure. La nostra regione si dimostra, purtroppo, impreparata davanti alla grande sfida della transizione ecologica, resa ancora più urgente dalla gravità della crisi climatica». (f.v.)

Qui tutti i dati: https://ecosistemi.legambiente.it/risultati2024ecourb/

