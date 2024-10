De Francesco: «La Calabria fa un balzo in avanti sulla sanità»

la nota

«L’Agenas certifica che la Calabria ha fatto un balzo in avanti notevole sulla qualità delle prestazioni sanitarie e sui Lea». Lo afferma Luciana De Francesco, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della prima commissione consiliare regionale. «La Calabria non è più maglia nera come ha scritto Agenas e si qualifica per aree di cura di eccellenza». Il lavoro del presidente Roberto Occhiuto «sta facendo vedere i suoi frutti – aggiunge De Francesco – ma dobbiamo capire che la situazione ereditata necessita di pazienza e fiducia». «Agenas è un organismo terzo e ciò che oggi afferma sulla Calabria – conclude De Francesco – ci inorgoglisce».

