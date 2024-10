Ospedale Annunziata di Cosenza, c’è il via libera di Occhiuto: nuove assunzioni in vista

il decreto

COSENZA Nuove assunzioni in vista all’ospedale Annunziata di Cosenza. Con un proprio decreto il presidente della Regione Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario della sanità calabrese, ha “preso atto del fabbisogno delle unità di personale conseguente alla necessità di incrementare i posti letto aggiuntivi come indicati dal piano di sviluppo presentato dall’azienda ospedaliera di Cosenza”, autorizzando il reclutamento di 10 operatori socio sanitari, 38 infermieri e 8 ostetriche (“al netto” di quanto già autorizzato co un altro Dca di fine luglio). Questo nuovo contingente verrà reclutato per venire incontro alla “necessità prospettata dall’azienda ospedaliera di Cosenza di attivare posti letto incrementali” – complessivamente sono 47 – “in linea con gli atti di programmazione regionale”: si tratta nel dettaglio di 16 posti letto di Ostetricia e Ginecologia, 11 posti letto area pediatrica (Chirurgia Pediatrica e della Pediatria e Neonatologia), 14 posti letto della Medicina Generale e di Accettazione emergenza urgenza e 6 posti letto di Terapia Intensiva. La spesa complessiva autorizzata dal commissario della sanità per il reclutamento di questo contingente è pari a 800mila euro, con una spesa complessiva prevista dell’azienda ospedaliera di Cosenza nel 2024 di 109,4 milioni di euro. A sottoscrivere il decreto anche i subcommissari Iole Fantozzi ed Ernesto Esposito. (a. c.)

